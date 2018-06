KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer: code oranje

Onweer in het oosten van Groningen (Foto: KNMI)

Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien in Groningen en Drenthe. Vanuit het oosten komen er een paar onweersbuien aan met veel activiteit.

Hierbij is volgens het KNMI kans op veel neerslag (50 mm of meer) met wateroverlast tot gevolg, hagel (1-3 cm) en windstoten (rond 65 km/u). Voor deze buien is code oranje van kracht.

In de eerste helft van de avond nemen de buien in intensiteit af.

Het is de tweede dag op rij dat er een 'code oranje' wordt afgegeven voor onze provincie.

Lees ook:

- Lees terug: Onweersbuien trekken over Groningen