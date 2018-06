NVWA onderzoekt mogelijke fouten bij slachthuizen

Een slachthuis in de provincie Groningen is mogelijk in de fout gegaan met het vervoer van vee. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft een onderzoek ingesteld.

De zaak kwam aan het licht tijdens een rechtszaak tegen een slachthuis in Friesland. Toen bleek dat het OM samen met de NVWA nog drie slachthuizen onderzoekt: een in de provincie Groningen, een in Drenthe en een in Friesland.

Aandoening

Er zou mogelijk sprake zijn van fouten bij het vervoeren van vee. 'Het gaat dan om vee dat niet vervoerd had mogen worden, bijvoorbeeld omdat de dieren een aandoening hadden of omdat ze niet goed konden staan of lopen', aldus woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NVWA.

Hij benadrukt dat het nog om een onderzoek gaat. De resultaten verwacht hij over enkele weken tot maanden. In de tussentijd mag het slachthuis gewoon doorwerken.

Consequenties

Mocht uit het onderzoek blijken dat er inderdaad fouten zijn gemaakt, dan moet het OM bekijken of het tot vervolging overgaat. Over consequenties wil Mastenbroek niets zeggen. Het kan variëren van een waarschuwing, boete tot - in het ergste geval - sluiting van het bedrijf.