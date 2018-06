Vier vluchten van en naar Eelde in drie dagen tijd geannuleerd

Vier vluchten van en naar Groningen Airport Eelde in drie dagen tijd zijn geannuleerd. Het gaat om vluchten van en naar Kopenhagen en Londen.

Donderdag zou om 21.35 uur uit Kopenhagen een vlucht aankomen. De terugvlucht zou dezelfde avond om 22.10 uur weer gaan vertrekken. Een woordvoerder van vliegmaatschappij Nordica zegt dat de vlucht is geannuleerd, omdat de piloot van het vliegtuig gewond zou zijn geraakt.

Het was niet mogelijk om voor hem of haar vervanging te regelen. Daardoor konden de vluchten niet plaatsvinden. Over de verwondingen die de piloot heeft opgelopen, is niets bekend.

Londen

De vlucht die vrijdagavond om 21.10 uur zou aankomen vanuit London Southend, is ook geannuleerd. Dat geldt ook voor de terugvlucht die zaterdagochtend om 07.35 uur zou vertrekken. Een woordvoerder van vliegmaatschappij Stobart bevestigt dat de vluchten zijn geannuleerd, en schrijft dat het gedupeerde passagiers bijstaat.

'Bijzonder vervelend'

Een woordvoerder van het vliegveld bevestigt het annuleren van de vluchten. 'Wij vinden het bijzonder vervelend, met name voor de passagiers die hier gedupeerd zijn.'

