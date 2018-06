Deel dit artikel:











PvdA wil Alders via omweg alsnog horen in de Kamer (Foto: Bart Breij/ RTV Noord)

De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer ziet in de coalitie geen steun om vertrekkend Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders te horen. De partij probeert het moment daarom via een omweg alsnog voor elkaar te krijgen.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Kamerlid Henk Nijboer wil dinsdag via de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een extra procedurevergadering afdwingen. Daarvoor heeft Nijboer steun nodig van een kwart van de commissieleden. In die extra procedurevergadering wordt door de commissieleden dan wederom gestemd over het al dan niet horen van Alders. Die stemming zou dan hoofdelijk moeten zijn. 'Alders zit er namens de belastingbetaler' 'De coalitie heeft in de Kamer met 76 zetels de kleinst mogelijke meerderheid, maar in de commissie hebben ze die meerderheid niet', zegt Nijboer. 'Ik snap niet waarom je zo'n hoorzitting als coalitie zou blokkeren als een brede oppositie dat wil. Alders zit er namens ons, de belastingbetalers.' 'Kinderachtig van de coalitie' Nijboer noemt de ontslagbrief van Alders een stevige brief waar hij en meer oppositiepartijen graag over willen doorpraten. 'Dat de coalitie dat niet wil is echt kinderachtig.' Met deze procedurele omweg moet dat alsnog kunnen gebeuren. 'Dit is het betere proceswerk', zegt Nijboer met een knipoog. 'Maar als ze het zo willen, dan kunnen ze het zo krijgen.' Het horen van Hans Alders zou woensdag moeten gebeuren. Alders zelf zou al hebben aangegeven best met de Kamer in gesprek te willen gaan. Lees ook: - Wiebes: vertrek Alders op ongelukkig moment

- Kamerfractie PvdA eist dat Wiebes over de brug komt

- Alders: nieuwe NCG bereikt niets zonder draagvlak in de regio

- Volgende week Kamerdebat over opstappen NCG Hans Alders

- Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen