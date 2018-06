Deel dit artikel:











Verdachte in rechtbank: 'Nog even en ik word agressief van die onnozele vragen' (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 34-jarige Stadjer had het vrijdag zwaar in de Groningse rechtbank. 'Nog even en ik word agressief van die onnozele vragen', zei de man. Na een schorsing kwam de aap uit de mouw: hij had al een paar uur niet mogen roken.

'Dat doet geen goed aan zijn stemming', zei zijn raadsman. Fietsendiefstallen Hij stond terecht vanwege vier fietsendiefstallen en pinnen met een bankpas die niet van hem was. De officier van justitie eiste verplichte opname in een kliniek voor veelplegers, voor een periode van twee jaar. De diefstallen gebeurden tussen december vorig jaar en afgelopen maart in en rond de binnenstad. De man werd met een gestolen fiets gesnapt in een steeg nabij de Pelsterstraat. Het bleek een lokfiets van de politie. Naast de fietsendiefstallen wordt de man verweten dat hij contactloos heeft gepind met de pinpas van een man die in Stad uit was geweest. Of de pas gestolen of verloren was, kwam niet naar voren op zitting. De Stadjer kocht er in elk geval sigaretten van. Net vrijgelaten De geboren Stadskanaalster, bekend als veelpleger, was op dat moment net vrijgelaten na het uitzitten van een eerdere celstraf. De Stadjer bouwde een fors strafblad op. In 2011 stond hij ook op de veelplegerslijst. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.