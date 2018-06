Verbazing over festival bij door NAM opgekocht monument

Het doet de wenkbrauwen van buurtgenoten fronsen. Dit weekend wordt het 'Van het Padje-Festival' gehouden bij het rijksmonument Geertsemaheerd in Slochteren.

De NAM, eigenaar van het pand, heeft hiervoor toestemming gegeven. 'Met de afspraak dat bepaalde delen van het pand, zoals de schuur, niet betreden worden. Het feest zal vooral buiten plaatsvinden', licht NAM-woordvoerder Hein Dek toe.

Antikraakwacht

Twee jaar geleden werd de monumentale herenboerderij door de NAM gekocht voor 980.000 euro, blijkt uit gegevens van het kadaster. Vanaf vorig jaar zomer wordt het pand bewoonbaar gehouden door antikraakwacht. Het rijksmonument ligt aan het Padje; vlak bij het Slochter bos.



De drie tijdelijke bewoners laten weten het feestje te willen houden 'voor de positieve vibe'. Ze hebben daarvoor een evenement op Facebook aangemaakt, maar ze benadrukken dat het om 'een besloten feest' gaat.



Lokale bandjes

Er zullen wel lokale bandjes optreden. 'We verwachten maximaal 150 bezoekers', laten de bewoners weten, die zich 'de Heeren van het Padje' noemen.



Het kantoor van juridisch bureau Feith staat vlak bij de monumentale herenboerderij. Die organisatie voert namens meerdere gedupeerden rechtszaken tegen de NAM.



Onwaardig

Nette Kruizenga van Feith is zeer verbaasd dat het monument het toneel is van een feestje. 'De NAM maakt zo'n prachtig historisch pand totaal kapot. En gaat er dan ook nog zo onwaardig mee om.'



De problemen rond de veiligheid van het monument zijn ontstaan door een combinatie van aardbevingen en vochtproblemen, is eerder vastgesteld. Het monument werd drie jaar geleden onbewoonbaar verklaard. En voorzien van het bordje: 'Verboden Toegang wegens instortingsgevaar door aardbevingen. Niet betreden!'



De NAM is goed te spreken over de manier waarop de anti-kraakwachten met hun tijdelijke woonruimte omgaan. 'Dat gaat heel goed. Daar zijn wij zeer content mee. Mede daarom hebben we ook geen moeite met dit feest, zolang ze zich aan de afspraken houden.'



Goede herbestemming

Binnenkort valt er een besluit over de aanpak van de Geertsemaheerd. 'De berekeningen voor de aanpak van het pand zijn zo goed als klaar. We gaan vervolgens kijken naar een goede herbestemming.'



De Geertsemaheerd stamt uit 1795. Het is bijna tweehonderd jaar in bezit geweest van de gelijknamige familie. Om de herenboederij heen ligt een Engelse landschapstuin, die ooit veel bezoekers tot uit de wijde omgeving trok.



Het was eerder eigendom van een vastgoedbedrijf in Hoogezand. Die verkocht het aan de NAM.

