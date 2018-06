Ook beroepsgroep verloskundigen baalt van besluit Refaja-eigenaar

De KNOV, de beroepsgroep van verloskundigen, zegt zich ernstige zorgen te maken over het voorgenomen besluit van de Treant Zorggroep om de afdelingen verloskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen te sluiten.

Volgens de beroepsgroep is er terecht veel onrust over de gevolgen van dit besluit voor de kwaliteit van de verloskundige zorg in de regio. Ook zegt de KNOV dat de bereikbaarheid voor dit type zorg onder druk staat.

Gevolgen voor moeder en kind

De KNOV beroept zich op een onderzoek waaruit blijkt dat een langere aanrijtijd 'de mortaliteit en morbiditeit van moeder en kind verhoogt'.

Veel gezinnen in deze regio hebben geen auto of kunnen een poliklinische bevalling niet betalen KNOV, beroepsgroep van verloskundigen

Ook zorgt het besluit voor ingrijpende gevolgen voor 'de veelal kwetsbare zwangeren in grote delen van Drenthe', aldus de KNOV. 'Veel gezinnen in deze regio hebben geen auto en geen financiële buffer om te kosten van een poliklinische bevalling zelf te dragen.'

Consequenties voor verloskundigen

Verder geeft de organisatie van verloskundigen aan dat het sluiten van de afdelingen verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen grote consequenties heeft voor de praktijkvoering van verloskundigen in de eerste lijn.

Verloskundige Maaike Bos uit Stadskanaal zette deze gevolgen eerder op een rijtje. 'De werkdruk voor ons neemt toe', aldus Bos. 'Ook de besluitvorming voor ons als verloskundigen wordt moeilijker, bijvoorbeeld doordat we vaker te maken krijgen met thuisbevallingen met een risico en we moeten meer diensten regelen qua achterwacht. Nee, als de afdeling verloskunde sluit, is de impact heel groot.'

De beroepsgroep roept de Raad van Bestuur dan ook op de signalen van alle betrokken partijen serieus te nemen.

Politiek maakt zich ook zorgen

De KNOV is niet de eerste organisatie die zich uitspreekt. Eerder stelden zowel coalitiepartij ChristenUnie als oppositiepartij GroenLinks vragen aan minister Bruno Bruins (CDA) van medische zorg.

Treant-topvrouw Carla van de Wiel liet eerder weten 'er pijn van in de buik te hebben', maar ze gaf ook aan dat de sluiting van de afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen onvermijdelijk is, wegens een gebrek aan kinderartsen.

Wel gaf ze daarbij aan dat het om een voorgenomen besluit gaat, waarbij de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad er nog iets van moeten vinden.

Lees ook:

- 'Kom in verzet tegen de sluiting bij Refaja'

- Refaja Ziekenhuis kan niet aan nieuwe eisen voldoen

- Topvrouw Treant heeft 'letterlijk buikpijn' en geeft uitleg over sluiting afdelingen Refaja