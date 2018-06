Deel dit artikel:











Borg Verhildersum en de Eemshaven krijgen tonnen van Waddenfonds Borg Verhildersum (Foto: Vanderlaan fotografeert/Flickr (Creative Commons))

Het Waddenfonds steekt in totaal 3,3 miljoen euro in negen verschillende projecten in het Waddengebied.

Zo krijgt de pilot in de Eemshaven om elektriciteit op te slaan bijna een half miljoen euro: 480.000 euro. Bij dit project wordt op het terrein van Nuon een soort 'superbatterij' neergezet. Zeegrasvelden Een bijna even groot bedrag (475.000 euro) gaat naar het project van Natuurmonumenten om de zeegrasvelden te herstellen. Ook stelt het Waddenfonds 291.000 euro beschikbaar om de ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij tegen te gaan. Verhildersum Niet alleen energie- en natuurprojecten krijgen subsidie. Ook toeristische projecten krijgen financiële steun. Zo kan Borg Verhildersum in Leens 334.000 euro tegemoet zien. Verhildersum gaat het geld gebruiken om de activiteiten uit te breiden met onder meer een 3d-film om zo meer doelgroepen aan te spreken. Ook wordt het terrein rolstoelvriendelijk gemaakt. Het Waddenfonds stelt in september een nieuwe subsidieronde open. Lees ook: - Onderzoek naar herstel van zeegras in Waddenzee afhankelijk van meer geld

