Het gaat weer beter met de lepelaars op Schiermonnikoog

'Het is gelukkig niet zo dramatisch als vorig jaar', zegt Petra de Goeij van de Werkgroep Lepelaar. Het ziet er nu goed uit voor de lepelaars. Het vorige broedseizoen lagen er veel dode kuikens op de nesten. Dat is nu niet het geval op Schiermonnikoog.

Negen mensen sluipen door het gras. 'Kijk daar zitten ze', zegt De Goeij. Samen met een aantal andere onderzoekers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) houdt ze de populatie nauwlettend in de gaten.

Nog niet vliegen

Als het negental op een paar meter afstand is van de nesten, proberen de kuikens er vandoor te gaan. Vliegen kunnen ze nog niet.

'We vangen alleen de kuikens die al rennen. De rest is nog te klein om te kunnen ringen', zegt De Goeij. Ze is deze week veel te vinden op de kwelder vlak bij de Kobbeduinen. Ze bestudeert de nesten en voorziet de kuikens van ringen.

Een jaar geleden trok de Werkgroep aan de bel. Het broedseizoen verliep niet goed op het eiland. Dat had te maken met het slechte weer en het tekort aan voedsel. De garnalenstand was ingestort.

Mooi weer en eten

'Het gaat nu gelukkig goed. We hebben wel minder lepelaars maar er zijn meer kuikens. Dat hangt natuurlijk samen. Als je met minder bent dan heb je meer voedsel te verdelen voor de kuikens', vertelt De Goeij.

'Ook is het weer fantastisch de laatste drie weken. Als het alleen maar regen en storm is gaan de kuikens ook sneller dood omdat ze niet meer passen onder de vleugels van de ouders. Dat was vorig jaar het geval.'

De lepelaar houdt van vis. Maar dat is er steeds minder in de Waddenzee. Nu redt de vogel zich met kleine garnaaltjes die te vinden zijn in de geulen tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. Dat de visstand achteruit is gegaan blijft een zorgpunt voor de werkgroep.

Te herkennen aan de ring

Als de kuikens gevangen zijn krijgen ze ringen om. Daaraan zijn ze te herkennen. Elke lepelaar heeft zijn unieke combinatie. Door het ringen kan de werkgroep zien waar de lepelaars naar toe vliegen.

'We weten daardoor dat ze op verschillende plekken overwinteren. In West-Afrika en Europa', vertelt Tamar Lok, onderzoekster bij het NIOZ.

'Voorheen gingen er heel veel naar West-Afrika. Maar daar is het leefklimaat voor de lepelaar niet meer zo goed door opkomend toerisme en de bouw van hotels aan de kustlijn. Daarom blijven er steeds meer in Europa. Dat zien we aan de tellingen', vertelt Lok.

Nadat de kuikens zijn geringd, gemeten en er bloed is geprikt wordt het dier weer vrijgelaten. 'Dat is natuurlijk het leukste onderdeel van de vangst', zegt De Goeij.

