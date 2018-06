Internationaal scheidsrechter Kevin Blom fluit kampioensduel junioren

Hij floot al duels in de Champions League en diverse interlands voor de EK- en WK-kwalificatie, maar zaterdag is Kevin Blom scheidsrechter tijdens de kampioenswedstrijd tussen de voetballers van Bellingwolde en Veelerveen onder de 15 jaar.

'Ik heb veel meegemaakt, maar zo'n opmerkelijke aanvraag heb ik nog niet eerder gehad.' Blom werd benaderd door een bureau waarvan hij regelmatig opdrachten krijgt.

Rekening houden

De wedstrijd is een derby om de titel, dan kunnen de gemoederen wel eens hoog oplopen. 'Je moet wel rekening houden met de spelers en speelsters, want Bellingwolde heeft een gemengd team.'

Is er sprake van een opzettelijke handsbal, of niet? Bij jeugdteams ligt dat vaak anders dan bij de profs, zegt Blom.

'In het betaald voetbal houd je er geen rekening mee of zoiets misschien per ongeluk gebeurt. Je neemt een beslissing op basis van wat je ziet. Maar in dit soort wedstrijden fluit je wat meer in de geest van de wedstrijd.'

'De wedstrijd goed aanvoelen'

'Je moet de wedstrijd goed aanvoelen. Als je merkt dat je de touwtjes wat kan laten vieren, moet je dat zeker doen. Maar als het echt heel spannend staat en ze elkaar naar het leven staan, dan moet je ingrijpen', stelt Blom.

'Ik hoop niet dat het nodig is, maar soms moet dat. Daar is de scheidsrechter ook voor getraind.'

Niet wekelijks

'Dit is gewoon een heel leuke uitdaging. Ik denk dat de clubscheidsrechters van Bellingwolde deze wedstrijd prima konden fluiten, maar ze wilden er wat meer cachet aan geven. Ik verwacht niet dat dit wekelijks gaat gebeuren.'