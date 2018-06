Aldel verwacht niet meteen hinder van Amerikaanse importheffingen

Aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl verwacht geen directe hinder van de importheffingen die de Verenigde Staten sinds vandaag hanteert op aluminium en staal. Daarvoor moeten exporteurs nu een tarief van 10 procent betalen.

Maar omdat Aldel geen zaken doet in de VS, blijven de gevolgen beperkt, zegt directeur Karsten Pronk. Wel zou het bedrijf volgens hem te maken kunnen krijgen met afgeleide effecten van de importbeperkingen.

Zorgen bij klanten

'Wij doen vooral zaken in Nederland en de ons omringende landen. Maar wij merken wel dat onze klanten, bijvoorbeeld in de automobielsector in Duitsland, zich er zorgen over maken. En het is natuurlijk wel zo dat als onze klanten er last van hebben, wij daar indirect ook hinder van ondervinden', stelt Pronk.

Geen level playing field

Hij vindt de maatregelen, die zijn bedoeld om de Amerikaanse bedrijven te beschermen, ongewenst en principieel onjuist.

'Wij zijn bepaald geen voorstander van rechtstreeks overheidsingrijpen in het functioneren van de markt, zeker niet in de vorm van handelsbeperkingen. Aldel pleit al jaren voor een level playing field, zonder hindernissen, met gelijke kansen voor iedereen. Dat ging overigens altijd meer om energiemarkten dan om metaalmarkten. Maar wij vinden het principeel verkeerd dat het nu in de metaalmarkten gebeurd.'

Hogere prijzen

Volgens Pronk hebben de handelsbelemmeringen een prijsopdrijvend effect en is dat niet in het belang van de consument.

'Al kan ik niet ontkennen dat Aldel op korte termijn van dit soort prijsontwikkelingen profiteert. Maar dat is niet wat we willen. We hebben liever een stabiele, open markt waarop wij vrij kunnen concurreren', zegt hij.

Niet meer concurrentie

De Aldel-directeur verwacht ook niet dat de Amerikaanse importheffingen leiden tot meer concurrentie op de Europese markt, veroorzaakt door bedrijven die de VS links laten liggen.

'De aluminiumvraag in de VS zal niet in één keer gaan verdwijnen. Wij verwachten niet en hebben daar ook geen aanwijzingen voor, dat dit een rechtstreekse invloed op ons zal hebben. Tenzij onze klanten minder zullen verkopen en daardoor de totale vraag naar aluminium vermindert.'

