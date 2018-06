Stadjer berooft student van pinpas: twaalf maanden geëist

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 56-jarige Stadjer twaalf maanden cel voor een diefstal met geweld. De man beroofde in november vorig jaar een student, die net van een feestje kwam.

De overval vond plaats ter hoogte van de Hoekstraat in Groningen. De Stadjer duwde het slachtoffer van zijn fiets en beroofde hem van zijn portemonnee met daarin zijn pinpas.



Snacks en geld gepind

Het slachtoffer raakte door de val gewond aan zijn knie. Hij deed aangifte, maar intussen waren er met de geroofde pinpas al bedragen tot 35 euro betaald.

De rover kocht in onder meer een tankstation en winkels snacks en pinde een bedrag van twintig euro.



Eerder veroordeeld voor overval

De rover werd door vijf mensen op camerabeelden herkend. Hij bleek een bekende van politie en justitie. In 2011 veroordeelde het Hof in Leeuwarden de man tot zeven jaar cel voor een gewelddadige overval.

De man mocht vervroegd vrij, maar liep nog in zijn proeftijd. Die duurde tot oktober vorig jaar. Een maand later beroofde hij de student.



Geen mooie tijd

'Het is heel erg jammer voor meneer en zeker voor de hulpverleners, maar ik ga conform de richtlijnen eisen', zei de officier. Ze nam het de man zeer kwalijk dat hij een beschonken student had uitgekozen om te beroven. 'Die komen hier juist in de stad om een mooie tijd te hebben.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.