Van der Vlag verlengt bij FC Emmen

Peter van der Vlag gaat nog een jaar door bij FC Emmen. De reservedoelman gaf eerder al aan graag door te gaan bij de kersverse eredivisionist.

De 40-jarige keeper uit Wildervank heeft voornamelijk een coachende rol voor de andere keepers en de rest van het elftal. Hij kwam niet in actie in het afgelopen seizoen waarin Emmen via de nacompetitie promoveerde naar de eredivisie.

Ervaring

Van der Vlag is een van de weinige spelers die ervaring heeft in de eredivisie. In 2015 keepte hij, na de bekerwinst, de laatste twee wedstrijden van het seizoen voor FC Groningen.



