Vrouw krijgt werkstraf voor bestelen cliënt zorgboerderij

Een 60-jarige vrouw uit Winschoten kreeg vrijdag 120 uur taakstraf opgelegd, omdat ze een bedrag van bijna 52.000 euro heeft verduisterd van een in Linde woonachtige man.

De man verbleef op een zorgboerderij in Linde en hij leerde de vrouw kennen in een sociale werkplaats. De twee raakten bevriend en de broer van het slachtoffer vroeg de vrouw of zij bepaalde geldzaken voor hem wilde verrichten. De vrouw stemde in en kreeg vanaf 2007 de beschikking over een pinpas en een volmacht van de bank.

Argwaan

In 2016 kregen de beheerders van de zorginstantie, die zelf beschikken over een tweede pas, argwaan. De man wenste namelijk zelf te pinnen, maar het saldo bleek ontoereikend.

Kort daarvoor hadden de beheerders aan de vrouw gevraagd of meneer voldoende geld voor handen had voor het opknappen van zijn kamer. De verdachte zou echter geen reactie hebben gegeven.

65.000 euro weggehaald

De zorgverleners besloten daarom zelf de rekening uit te pluizen. Zij concludeerden dat de vrouw ruim 65.000 euro van de rekening had gehaald, in sommige gevallen overgeboekt naar haar eigen rekening.

Een deel, ongeveer 13.000, is weer terugbetaald. Maar dat verklaarde niet het gat van de resterende 52.000 euro. Dat bedrag wilde de man terug.

Ook zelf boodschappen

De vrouw bekende zelf ook wel eens boodschappen te doen. 'Wat ik voor mezelf heb gekocht, heb ik ook terugbetaald', aldus de vrouw. Daarmee doelde ze op de eerdergenoemde 13.000 euro.

Op de bankafschriften vielen verder vele transacties in Winschoten en Duitsland op. Volgens de vrouw gebeurde dat altijd in het bijzijn van meneer zelf. 'Soms betaalde ik de boodschappen voor hem en voor mijzelf in één keer. Dat was wel zo gemakkelijk. Maar hij kreeg het altijd weer terug', beweerde de vrouw. Over het waarom vertelde ze helemaal niets.

Geen administratie

De officier van justitie wond zich op over het gebrek aan administratie. 'U hield geen kasboekjes of notities bij. U zegt dat u ook alle betalingen niet meer kunt herinneren. Hoe weet u nou zeker dat u uw deel hebt terugbetaald?', vroeg hij zich hardop af.

Door alle onduidelijkheid kon de rechtbank de exacte hoogte van het weggenomen bedrag niet vaststellen. De man kon daarom fluiten naar zijn centen. Maar de vrouw had voor haar zelf aankopen gedaan met de pas van een ander en dat is alsnog strafbaar, vond de rechter: 'U hebt uw werk niet goed gedaan, dat had u beter moeten regelen. Want het kan tot dit soort narigheden leiden.'