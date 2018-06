Evaluatie 'roerige dagen' Ringweg Zuid: navigatie uit, en dan?

Het is een van de drukste verkeersknooppunten van het land. En dus was het best 'een dingetje' toen de Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen rond Hemelvaart dagenlang voor een groot deel werd afgesloten.

Het ging best goed, achteraf gezien. Maar er zijn ook wijze lessen geleerd. In een officiële evaluatie blikt de projectgroep Groningen Bereikbaar terug op een paar roerige dagen, medio mei.

De grootste tegenvaller was natuurlijk de Helperzoomtunnel, die niet geplaatst kon worden omdat de grond zich anders gedroeg dan gedacht. Dat was op woensdagavond, voor Hemelvaart. Een nieuwe datum voor plaatsing van de tunnel is nog niet geprikt.

De evaluatie gaat met name over de zuidelijke ring, die in de die dagen bijna volledig werd afgesloten. We zetten een paar punten uit de evaluatie op een rijtje.

De doorstroming

De bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet was goed. Het was natuurlijk drukker op de oostelijke, noordelijke en westelijke ring, maar het leidde niet tot grote problemen. Wie dus de hoofdomleiding volgde, was relatief weinig tijd kwijt.

Maar dat verhaal ging helaas niet op voor iedereen. Want anderen maakten, bewust of onbewust, een andere keuze.

Navigatie uit

Stel je voor. Je rijdt richting een grote stad die je niet of nauwelijks kent, en er doemen gele verkeersborden op. Omleiding. Én het advies om je navigatie uit te schakelen. Doe je dat dan? In de wetenschap dat je drie jaar geleden je laatste wegenkaart (die al acht jaar oud was) bij het oud papier hebt gegooid?

'Daarom hebben veel automobilisten tóch hun navigatie niet uitgezet', zegt Diny Pestman van Groningen Bereikbaar, 'en liep het verkeer in het centrum vast. Er stond zelfs een enorme buitenlandse vrachtwagen in de binnenstad alles te blokkeren.'

Kaarten aanpassen

Groningen Bereikbaar gaat daarom vragen aan service-providers van navigatieapparatuur om een omleidingsroute aan te geven die voldoet aan de wens van de wegbeheerders.

In dit specifieke geval had het navigatiesysteem dan de automobilist naar de hoofdroute gestuurd, oftewel de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. En hadden mensen hun navigatie niet uit hoeven te zetten.

Sneller weggetje

Maar de mensen die moesten vertrouwen op hun navigatie vormden waarschijnlijk niet de enige 'probleemgroep'. Dat waren de automobilisten die wél bekend zijn in Groningen, en die de officiële omleiding negeerden.

'Vertrouw me jongens, Tammo kent nog wel een goed sluipweggetje!' Helaas kenden veel andere mensen dat sluipweggetje ook. Sommige automobilisten deden er een uur over om een paar honderd meter verder te komen.

Verkeersregelaars hadden de twijfelachtige eer om ongeduldige automobilisten te woord te staan. Zij hebben die dagen zeker een paar nieuwe woorden geleerd. En dus komt er een actie", zo staat in de evaluatie. 'Heb respect voor verkeersregelaars'.

Hulpdiensten

Ook hulpverleningsdiensten (politie, ambulance, brandweer) kwamen vast te staan in het verkeer. Dat kan gevaarlijk zijn en moet dus de volgende keer echt anders, hebben ze inmiddels aan Groningen Bereikbaar laten weten.

De partijen gaan voor de volgende keer betere afspraken maken.

Losse punten

En dan nog een paar losse punten uit de evaluatie van de projectgroep Groningen Bereikbaar:

- De bebording op de omleidingsroute moet beter. 'Amsterdam' of 'Drachten' zegt mensen te weinig, Beter is bijvoorbeeld 'Waddeneilanden'.

- De werkzaamheden moeten al een paar weken van tevoren worden aangekondigd via digitale borden langs de weg.

- Het is niet handig dat er op drukke tijden de brug ook nog eens wordt opengezet.

- Sluiproutes worden minder aantrekkelijk gemaakt

De projectgroep heeft nog even de tijd om verbeteringen door te voeren. De verwachting is dat de nieuwe zuidelijke ring in de loop van 2021 klaar is.

Lees ook:

- Ons dossier over de Zuidelijke Ringweg

- Debacle Helperzoomtunnel zorgt niet voor ringwegvertraging