Wiebes verzekert dat NAM geen rol krijgt bij versterking

De NAM krijgt geen enkele rol bij het versterken van woningen in het aardbevingsgebied. Dat verzekert minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Hij reageert op de grote boosheid die hier in Groningen over is ontstaan. Met als aanleiding de uitlatingen van de opgestapte Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders hierover.



Volgens Alders krijgt het gasconcern een fikse vinger in de pap bij het versterken. En dat vinden Groningse bestuurders en belangenorganisaties onacceptabel.





De NAM heeft, krijgt en verdient geen plaats aan tafel Eric Wiebes - minister Economische Zaken

Wettelijk verankeren

In een uitgebreid gesprek met RTV Noord laat de VVD-bewindsman weten dat de rol van de NAM ook op het gebied van versterken is uitgespeeld.

'De NAM heeft, krijgt en verdient geen plaats aan tafel. Wij gaan dat volledig publiek regelen. En dat wettelijk verankeren.'



Een deel van het conflict met Alders concentreert zich rond de versterking. De minister houdt zich niet aan de afspraken door op de rem te trappen, vindt de ex-NCG.

Versterken gaat door

Wiebes reageert daarop met de mededeling dat 'het versterken van huizen in Groningen doorgaat', zonder daarbij aantallen te noemen. 'Ik denk niet dat er mensen zijn in Nederland die denken dat het met de versterking nu is afgelopen. Ik hoor daar in elk geval ook niet bij.'



Om te vervolgen met: 'Ik geloof dat er nog versterking nodig is. Alle experts denken dat. Het gaat niet om het of, maar hooguit om het hoe. Daarbij gaat het om maar één vraag: hoe zorgen we dat we maximale veiligheid krijgen?'



Niet waargemaakt

De minister wijst daarbij op eerdere afspraken: 'We hebben ons natuurlijk voorgenomen om duizenden woningen per jaar te versterken. Laten we met elkaar vaststellen: dat is niet gelukt. Dat hebben we niet waargemaakt. En dat moeten we in de toekomst wel waarmaken,' licht de bewindsman toe.



Een bestuurlijke puinhoop, zo wordt de door het opstappen van Alders ontstane situatie door veel Groningers ervaren.



Daar reageert Wiebes als volgt op: 'Ik ben het ermee eens dat het er bestuurlijk niet zo fraai uitziet. Het regent brieven en verwarring. Er is maar één manier om onze verantwoordelijkheden waar te maken en dat is bij elkaar zitten en doorgaan.'





Als ik het deed om populair te worden, dan werd ik ijscoman Eric Wiebes

Eind maart werd Wiebes nog gezien als 'een verademing' na de periode van technocraat Henk Kamp. Dat duurde maar kort. Veel Groningers zijn nu ook slecht te spreken over het optreden van de nieuwe minister van Economische Zaken.



IJscoman

Hij blijft er aardig stoïcijns onder: 'Als ik het deed om populair te worden, dan werd ik ijscoman.'

