De Noord 9 van zaterdag 2 juni

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Lars Koehoorn - Your love is too cold

Lars Koehoorn komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij al met 9 verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3), 'Still waters run deep' (#1) en 'Bring it on' (#1). Bekijk de video van Lars z'n vierde #1-hit hier.

2. Dion Bouwes & Dennis Krottje - De wereld in mien kop

Dion Bouwes maakt als zanger, gitarist en songwriter al jaren muziek. Hij zat in bands als Cutting Grass, Noon en Sunday Afternoon. Ruim tien jaar geleden nam Dion een aantal nummers in het Gronings op. Maar in de muziek bleef Engels lange tijd zijn taal. Een jaar of twee geleden bleek het Gronings toch weer te trekken. Hij gaf zich samen met gitarist Dennis Krottje op voor het Grunneger Laidjesfestval en schreef daarvoor het nummer 'Duuster'. Het tweetal won in 2017 het festival en werkt momenteel aan een heel album met Groningstalige liedjes. Bekijk de clip hier.

3. Marlene Bakker - Golven

'Golven' is terug te vinden op Marlenes debuutalbum getiteld 'RAIF', dat Marlene in maart in het Grand Theatre in Groningen heeft gepresenteerd. Inmiddels het album menig keer gerecenseerd en in die recensies vaak geprezen (oa. Dagblad van het Noorden, Platomania, MusicMaker, 3voor12). Ze heeft dit lied geschreven samen met Bernard Gepken die ook het debuutalbum heeft geproduceerd. Bekijk de clip hier.

4. Kraantje Pappie - Lil Craney

Het is de eerste single van Kraantje Pappie sinds zijn album 'Crane III' is verschenen, in de herfst van 2016. 'Lil Craney' is een loflied op de Stad Groningen en de clip is dan ook opgenomen in de Stad. Alex van der Zouwen, zoals Kraantjes echte naam luidt, breekt in 2012 door met zijn debuutalbum 'Crane I'. Daarop combineert hij hiphop met invloeden uit de dubstep. In 2014 verschijnt het album 'Crane II'. Op die albums staan hits als 'Waar is Kraan', 'Feesttent' en 'Alles gaat voorbij'. Bekijk de clip van Kraantje Pappies nieuwste hit hier.

5. The Sidekicks & Senna Black - Best days

The Sidekicks stonden al eens eerder in de Noord 9, in 2014 met het nummer 'No rolling stone'. Toen was gitarist Hans van Lier nog in de gelederen. In januari 2017 zijn de Van Lier en The Sidekicks uit elkaar gegaan. 'Best days' vind je terug op het album 'Texas of the north' dat in 2017 is verschenen. Deze single is een samenwerking met country- en blueszangeres Senna Black. Bekijk de clip hier.

6. Zuver Scheerwol - Maxie Jakker

Zuver Scheerwol is een samenwerking van Sijtse Scheeringa en Fries Wolma. Beide mannen leveren een deel van hun achternaam voor de naam van de band. Al ruim voor het onstaan van Zuver Scheerwol werken Sijtse en Fries samen; bijvoorbeeld bij het maken van Sijtses album 'Swingend deur de nacht' in 1999. In 2011 omringen de twee rockers zich met meer muzikanten en Zuver Scheerwol is geboren. Ze scoorden al een flinke rij hits in de Noord 9, zoals 'Trammelaant op t pladdelaand', 't Kin mie vandoag niks meer schelen' en 'Pien in mien haart'. Het nieuwste liedje 'Maxie Jakker' gaat over het rijgedrag van een boer die op zijn trekker met veel lawaai en te hoge snelheid door het dorp raast. Bekijk de clip hier.

7. Thys - Let it all go

Zanger Thijs Pot uit Stadskanaal, eerder dit jaar finalist van The Voice of Holland, heeft deze week zijn eerste single uitgebracht ná zijn Voice-avontuur. Onder zijn artiestennaam Thys lanceert hij het nummer 'Let it all go'. Pot was finalist in de zevende editie van The Voice of Holland, hij werd uiteindelijk vierde. De 20-jarige zanger heeft het nummer geschreven en opgenomen met Jochem Fluitsma, bekend van het nummer '15 miljoen mensen' van het duo Fluitsma & Van Tijn. Bekijk de clip van Thys z'n single hier.

8. Wat Aans! - Batterij

Na 'Proat toch Grunnegs met mie', uit de zomer van 2015, de superhit 'Trilploat' uit 2016 en 'Sjomp!' uit 2017 doen Rik Baptist en Teun Heuvel het weer: rappen in t Grunnegs. Bevrijdingsdag stonden ze op Podium Noord in het Stadspark in Groningen, het duo was de slotact. 'Dit is een feest voor Groningers door Groningers', zegt rapper Teun Heuvel. Voor de clip hebben de mannen de hulp in geroepen van Groningers: wie wil er met zijn of haar batterij in de clip? En of ze dan het ding in je telefoon bedoelen, kun je hier bekijken.

9. The Given Horse - Morgen stop ik echt

The Given Horse is een duo gevormd door Johannes Peetsma en Marius van der Leij. Begonnen als straatartiesten in de stad Groningen zijn ze daarna het avontuur aangegaan om te overleven van straatmuziek in de Verenigde Staten. Terug in Nederland hebben ze in 2014 een EP opgenomen die in het teken staat van hun avonturen in Amerika. Het zelfde idee zat ook achter hun trip naar Japan, in 2015. In 2017 reisde het duo door Ierland. Inmiddels denken de heren na over een nieuwe reis naar een ver oord. Maar eerst lanceren ze hun album in juni op Oerol. De eerste single is 'Morgen stop ik echt' en de clip van bekijk je hier.