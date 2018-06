RIVM: Defensie is aansprakelijk voor zieken die met chroom-6 werkten

Het ministerie van Defensie is aansprakelijk voor de ziekteklachten van (oud-)medewerkers die gewerkt hebben met verf met het kankerverwekkende chroom-6. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een woordvoerder van de commissie die het onderzoek begeleid heeft, bevestigt berichtgeving van de NOS.

Schaderegeling

De resultaten zouden eigenlijk maandag naar buiten worden gebracht. Defensie heeft inmiddels een akkoord bereikt met de vakbonden over een schaderegeling. Daarover wordt maandag meer bekendgemaakt.



Op de hoogte

Uit het onderzoek van het RIVM komt naar voren dat Defensie wist van de schadelijke effecten van werken met chroom-6, maar de werknemers en bedrijfsartsen hiervan niet op de hoogte stelde.

Werken op een onveilige manier met chroom-6 kan leiden tot onder meer longkanker, neuskanker, astma, maagkanker en chronische longaandoeningen.



Regels overschreden

Defensie schoot tekort, stelt het onderzoek. 'De zorg voor een veilige werkplek voldeed niet aan de daarvoor geldende regels.' Verder blijkt dat 'het management uit kostenoverwegingen de grenzen opzocht van de arbo-regelgeving'.

Al in 1973 wist de luchtmacht van gezondheidsrisico's van chroom-6.



Ter Apel

Het RIVM onderzocht het gebruik van chroom-6 bij vijf voormalige zogenoemde POMS-locaties. Op deze opslagplaatsen in Ter Apel, Coevorden, Vriezenveen, Brunssum en Eygelshoven werd materieel van de Amerikaanse strijdkrachten onderhouden.

Vooral technisch onderhoudspersoneel werkte volgens het RIVM niet veilig. Deze medewerkers hielden zich bezig met onder meer het stralen, slijpen of schuren van voertuigen die waren behandeld met chroomverf. Verf met chroom-6 beschermt metaal tegen roest.

Vergoeding

De zaak kwam in 2014 aan het rollen. Toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie besloot tot een groot onderzoek.

Er hebben zich circa 2500 mensen gemeld die met chroomverf hebben gewerkt. Van hen meldden zich 782 aan voor een coulanceregeling van het ministerie. Tot april hadden 359 mensen op basis van deze regeling een vergoeding gekregen. Zij ontvingen maximaal 15.000 euro.

Extra onderzoeken

Het RIVM is nog met twee onderzoeken bezig. Het eerste gaat over het gebruik van camouflageverf CARC en het tweede over het gebruik van chroomverf op andere locaties van Defensie.

