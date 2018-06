'Wie doet nou zo iets?'

Voor Klaas Ebbens is het niet te begrijpen. Samen met 5 andere mensen onderhoudt hij vrijwillig zo'n 300 graven op de Veendammer begraafplaats. 45 daarvan zijn vernield. Hij hoopt dat de politie er werk van gaat maken.

Feest in Beijum

De Groninger wijk Beijum bestaat 40 jaar. Dat wordt dit weekend gevierd met een groot feest. Ronald praat met mensen in de wijk en neemt een kijkje bij de voorbereidingen van het feest.



Lepelaar gaat lekker op Schier

Het broedseizoen van de Lepelaar op Schiermonnikoog verliep vorig jaar dramatisch. Er lagen veel dode kuikens in de nesten. Verslaggever Jeroen Berkenbosch ging naar het eiland om te kijken hoe het ze nu vergaat.



Knappe k(n)oppen

De vijfjarige Owen mist vanaf zijn geboorte een aantal vingerkootjes. Hoewel hij in het dagelijks leven niet beperkt wordt, is een spelletje op de Xbox lastig. Zijn moeder deed een oproep op internet, die werd gezien door twee docenten van de Hanzehogeschool. Het werd opgepakt als project. 'Iedereen smolt weg bij hem, iedereen wilde hem helpen. Dus toen zijn we aan de slag gegaan', zegt studente Tessa Oudman.



Niet meer bij te benen

Het Twaalfde elftal van Lycurgus speelt morgen de allerlaatste wedstrijd. De voetballers spelen vanaf de jeugd al met elkaar. Ed Hekman vertelt waarom de stekker eruit gaat. 'Wij worden toch wat ouder en ouder, en het beste is er wel af. Tegenstanders van onze leeftijd sterven uit. We komen te vaak tegen jonge tegenstanders te staan.'



Bekijk Noord Vandaag hierboven of via uitzending gemist.