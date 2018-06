Onweersbuien vallen mee: van code oranje naar code geel

Het KNMI waarschuwt niet langer voor zware onweersbuien in onze provincie. Vanwege de pittige buien had het KNMI eerder op de dag code oranje afgekondigd, maar dat is aan het begin van de avond 'afgeschaald' naar code geel.

Ook in de andere noordelijke en oostelijke provincies geldt inmiddels code geel. Volgens het KNMI komen er nog wel enkele stevige (onweers)buien voor. Daarbij is er lokaal kans op veel regen (20-40 mm). Ook zijn hagel en windstoten (circa 60 km/u) niet helemaal uitgesloten. In de tweede helft van de avond nemen de buien in activiteit af, aldus het meteorologisch instituut.

Wateroverlast

De onweersbuien leidden vrijdagmiddag met name in Oost-Groningen wel tot wateroverlast en afgeknapte takken van bomen. Zo stond de Spoetnikstraat in Oude Pekela blank.

Het is de tweede dag op rij dat het KNMI een code oranje-waarschuwing afgaf voor onze provincie.

Lees ook:

- KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer: code oranje