Grote wens van Owen (5) komt uit: een speciale gamecontroller

Het was zijn grootste wens: het videospel Forza spelen. Maar doordat de vijfjarige Owen geboren is zonder een aantal vingerkootjes, kon hij dat niet.

Dankzij een ontwerp van eerstejaarsstudenten van de Hanzehogeschool kan Owen nu wel het spel spelen.

Oproep op Facebok

Moeder Lucy wilde haar zoon helpen zijn wens te vervullen. Ze plaatste een bericht op Facebook.

'Oorspronkelijk was mijn oproep dat iemand misschien mee kon denken met hoe we de controller konden aanpassen, maar dat werd iets meer dan dat ik dacht.' Bekijk hieronder de post op Facebook of via deze link.

Studenten zien oproep

Op de Hanzehoogeschool zagen twee docenten Industrieel Product Ontwerpen de oproep van Lucy Bosman. Eén van die docenten is Steven de Boer. Hij was meteen enthousiast.

'Het is een oproep die past bij ons thema: playfull interactions', legt De Boer uit. 'Ons doel daarbij is het functiebehoud bij de mensen voor elkaar te krijgen of te verbeteren. En daar past deze oproep goed bij. En wij, én onze studenten, vonden het een heel gave opdracht.'

Iedereen smolt weg bij hem, iedereen wilde hem helpen. Dus toen zijn we aan de slag gegaan Tessa Oudman - student

Owen vertelt

'Het jongetje kwam met een verhaal in onze klas', vertelt studente Tessa Oudman. 'Iedereen smolt weg bij hem, iedereen wilde hem helpen. Dus toen zijn we aan de slag gegaan.'

Na het bestuderen van Owens handen moesten de studenten een ontwerp maken. De Boer: 'De studenten hebben geprobeerd zich zo goed mogelijk in de wereld van Owen in te leven. Ook hebben zij prototypes gemaakt die ze samen met Owen hebben getest.'

Comfortabele controller

Uiteindelijk heeft de projectgroep van Tessa Oudman de meest comfortabele controller voor Owen gemaakt.

'De knoppen hebben we iets langer gemaakt, zodat de afstand tussen de hand en de knop korter zou zijn. Zo zouden zijn korte vingers er toch bij kunnen. Ook hebben we de handgrepen waar normaal gesproken de vingers om worden geklemd, zo kort mogelijk gemaakt.'

Owen mag een paar keer per week een uurtje op de Xbox en verder is hij lekker buiten Lucy Bosman - moeder

Buiten spelen

Owen is erg blij met zijn nieuwe aanwinst en kan eindelijk zijn favoriete spel spelen. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar op de spelcomputer speelt.

'We hebben heel duidelijke afspraken over het spelen op de spelcomputer', vertelt zijn moeder. 'Owen mag een paar keer per week een uurtje op de Xbox en verder is hij lekker buiten.'