Justitie: 'plaag van de maatschappij' moet tien maanden brommen

Een 23-jarige man uit het Drentse Zwartemeer moet voor een auto-inbraak in Groningen vier weken de cel in. Dat eiste de officier van justitie vrijdag.

Naast de straf hing de man uit een eerder voorwaardelijk opgelegde straf nog negen maanden cel boven het hoofd. Ook deze straf moet hij uitzitten als het aan Justitie ligt.



Bestelbus

Eind januari brak de man een bestelbus open die geparkeerd stond aan het Zuiderpark in Groningen. Uit de bus haalde de Zwartemeerder een rugzak met een zaklamp, spanbanden en een veiligheidshesje.

Getuigen van de kraak belden de politie. Even later kon de man worden opgepakt. In een zijvak van de rugtas zaten de glassplinters van de bus. De eigenaar van de bus deed aangifte.



Drugs gebruikt

De Zwartemeerder verklaarde op het bureau alle soorten drugs door elkaar gebruikt te hebben. Hij kon zich niets herinneren van de inbraak in het busje.

'Nou, wij wel', zei de officier. 'De man laat alle hulp die hij heeft gekregen om aan zijn verslaving te werken schieten. Het is een plaag van de maatschappij. Ik maak een optelsom van de straffen die de man moet brommen.'