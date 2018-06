Cappuvino verkozen tot mooiste nieuwe gebouw in Stad

Cappuvino wint publieks- en juryprijs in Grote Groninger Gebouwenenquete (Foto: Archief RTV Noord)

Het pand van horecazaak Cappuvino is verkozen tot het mooiste nieuwe gebouw in de gemeente Groningen.

De zaak, die gevestigd is op de hoek van de Vismarkt en Guldenstraat in Stad, won vrijdag zowel de juryprijs als de publieksprijs in de Grote Groninger Gebouwenenquête. Architectenbureau De Zwarte Hond ontwierp het pand.

Tweede en derde prijzen

Bij de vakjury ging de tweede prijs naar de uitbreiding van de Simon van Hasseltschool, het verbouwde pand van ABN Amro aan de Grote Markt werd derde.

Bij het publiek was de tweede prijs voor het Prins Claus Conservatorium aan de Meeuwerderweg, de derde prijs werd toegekend aan een nieuw appartementencomplex aan de Friesestraatweg.

De wedstrijd werd georganiseerd door stichting Dag van de Architectuur, stichting Platform Gras en de Groninger Gezinsbode.

