Kanaalster gifmengster overleden kort voor vervroegde vrijlating

Krap een maand voor haar vervroegde vrijlating uit de gevangenis van Scheveningen is Gerda K., bekend als de gifmengster van Stadskanaal, overleden. K. was al enige tijd ernstig ziek en overleed op 63-jarige leeftijd.

In 2007 werd de vrouw op 51-jarige leeftijd door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbsmet dwangverpleging, wegens moord en een poging daartoe.

Moeder vermoord

K. tekende na het vonnis hoger beroep aan en werd in 2008 door het Hof in Leeuwarden veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op haar moeder en een poging tot moord op haar echtgenoot, met wie ze ruim 34 jaar gehuwd was.

Zijn gezondheid verslechterde in juni 2006, enkele maanden na de dood van de moeder van K.

Bloedverdunner

Wanneer de echtgenoot met spoed wordt opgenomen in het Refaja ziekenhuis, krijgt de (inmiddels overleden) internist de tip van de dochter van K. om het bloed van de echtgenoot te checken op Marcoumar - het middel dat K. gebruikte tegen haar verstopte aderen.

Het bloed van de echtgenoot blijkt een dodelijke dosis bloedverdunner te bevatten.

Opgepakt na bezoekuur

De internist drukt de echtgenoot op het hart aangifte te doen tegen zijn vrouw. 'Anders doe ik het.' Ook mag de echtgenoot van K. alleen voedsel en medicatie aannemen van de verpleging, ook als K. op bezoek komt.

Meteen na het bezoekuur wordt K. opgepakt en verhoord op het politiebureau in Delfzijl.

Oma blijkt ook vergiftigd

De echtgenoot doet aangifte tegen zijn vrouw, in het bijzijn van zijn dochter. Hij spreekt uit dat hij denkt dat hij niet het enige slachtoffer is. Zijn schoonmoeder had ook last van onverklaarbare bloedingen.

Nadat de politie is geïnformeerd over mogelijke vergiftiging, wordt het lichaam van oma opgegraven en onderzocht in het NFI in Rijswijk. Haar doodsoorzaak blijkt vergiftiging te zijn.

Kalmeringsmiddel

De echtgenoot van K. hoort dan pas van de recherche dat K. haar moeder van 1994 tot 1996 ook heeft geprobeerd te vergiftigen, maar dan met kalmeringsmiddelen. De bejaarde vrouw moest diverse keren worden opgenomen in het ziekenhuis na onverklaarbare val- en struikelpartijen.

Tegenover de recherche bekent K. vrijwel meteen dat ze haar moeder vanaf maart 2006 elke dag een pilletje van het verdunnende goedje in haar koffie gaf.

Gokverslaafd

K. was gokverslaafd en had schulden waar haar echtgenoot niets van wist. K. deed mee aan internationale loterijen. Ook had ze de handtekening van haar echtgenoot eens vervalst om een lening los te peuteren.

K. verklaarde dat ze haar echtgenoot niet uit de weg wilde ruimen, maar dat ze hem even 'ziek wilde maken'. Haar moeder had ze vergiftigd, omdat zij haar haar leven lang had gekleineerd, verklaarde K. destijds in de zittingszaal.

Gerda K. zou volgende maand vrijkomen nadat ze tweederde van haar straf had uitgezeten.

