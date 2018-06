Deel dit artikel:











Zonnedak op Schiermonnikoog levert eerste stroom Burgemeester Ineke van Gent en Thom Verheul (De Sintrale) inspecteren het zonnedak (Foto: Gemeente Schiermonnikoog)

Op Schiermonnikoog is het eerste collectieve zonnedak van het eiland in gebruik genomen. Burgemeester Ineke van Gent stelde vrijdagmiddag ruim honderd zonnepanelen op het dak van boerderij Eureca in werking.

Volgende week worden nog eens 104 zonnepanelen op de boerderij gemonteerd. Het project is een initiatief van de eilander energiecoöperatie De Sintrale. Ruim twintig bewoners van het beschermd dorpsgezicht hebben participaties gekocht, waarmee ze recht hebben op de opbrengsten van de zonnepanelen. Volgens de energiecoöperatie was de inschrijving met 45 panelen overtekend. Tweede dak op komst In de herfst hoopt de coöperatie een tweede zonnedak te gaan exploiteren. Daarvoor kunnen alle inwoners van het dorp zich inschrijven, evenals eigenaren van vakantiewoningen.

Schiermonnikoog wil op termijn zelfvoorzienend zijn op energiegebied. Lees ook: - Boerderij op Schiermonnikoog krijgt zonnedak met 750 panelen

