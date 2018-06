UMCG vindt geen structurele oplossing voor personeelstekort

Het aantal vacatures onder medisch personeel bij het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen is in een jaar verdubbeld tot 2.200. Het gaat om artsen, verpleegkundigen en ondersteunend medisch personeel.

Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De publieke omroep schreef in totaal 90 ziekenhuizen aan en kreeg van 63 respons.

Structurele oplossing

Onder de respondenten is het UMCG. 'We vragen enorm veel van onze medewerkers. Dankzij hun extra inspanningen lukt het om nagenoeg alle zorg te blijven verlenen', reageert het ziekenhuis. 'Waar mogelijk worden taken soms anders verdeeld om de lasten te verlichten, maar dit levert in alle gevallen geen structurele oplossing voor personeelstekorten.'

De hoge werkdruk leidt ook tot hoog ziekteverzuim en tot het vertrek van vaste medewerkers. Dat maakt het probleem van de personeelstekorten nog groter. Afgelopen maart gaf het UMCG aan dat de rek eruit was. Dit werd mede veroorzaakt door de aanhoudende griepgolf.

In loondienst

De universitaire ziekenhuizen hebben afgesproken dat ze geen zzp'ers inhuren. Alle medewerkers van umc's zijn in loondienst. 'Als ziekenhuis wil je zeker bij medewerkers die in de directe patiëntenzorg werkzaam zijn, bepalen wat de medewerker dient te doen en hoe de medewerker dit dient uit te voeren', zegt een woordvoerder namens de acht umc's.

