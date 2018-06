Actievoerders protesteren tegen gas- en zoutwinning

Actievoerders, belangengroepen en verontruste bewoners uit verschillende provincies voeren zaterdag in Harlingen actie tegen gas- en zoutwinning. De betoging, genaamd 'Samen TegenGas' is gericht tegen de NAM, Frisia en Vermilion.

Ze zijn het zat dat de winning door die bedrijven schade veroorzaakt aan natuur en milieu.

Toespraken

Er zijn tijdens de manifestatie onder meer toespraken van achttien sprekers, onder wie Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Lammert van Raan (PvdD) en Rik Grashoff (GL). Ze zijn het over één ding eens: het moet afgelopen zijn met gas- en zoutwinning, omdat de risico's en de kosten van de schade enorm zijn en niet meer opwegen tegen de baten.

Sinkholes

Staatstoezicht op de Mijnen (Sod) concludeerde afgelopen week nog in een rapport dat de zoutwinningsbedrijven AkzoNobel, Nedmag en Frisia zich vooral richten op het beheersen van de risico's tijdens de winning en het reageren op incidenten. Naar de langere termijn wordt onvoldoende gekeken, aldus SodM. Door de zoutholtes zouden onder andere sinkholes kunnen ontstaan.

Manifestatie

De manifestatie begint om 11.00 uur bij het hoofdkantoor van Frisia in Harlingen en de deelnemers lopen via drie podiums naar het eindpunt van de manifestatie bij het hoofdkantoor van Vermilion in Harlingen. Naast de sprekers zal ook zanger Harry Loco zijn opwachting maken met het protestlied 'Knockin' on politicians door'.

Lees ook:

- Onderzoeksrapport: 'Kans op 'sinkholes' door zoutwinning'

- SodM heeft nog veel vragen na gesprek met Nedmag

- 'Hoe zit het met de combinatie van gas- en zoutwinning?'