Alles moet weg, maar het pronkstuk niet

Moertjes, tassen, bootjes en nog veel meer. Alles moet weg! Zaterdag is er garageverkoop in Grootegast. Aan deze derde editie doen maar liefst 87 garages mee.

Een van de deelnemers is Kees Swart, hij heeft zijn spulletjes al vanaf 9 uur vanochtend uitgestald staan op zijn erf.

'Veel is inmiddels al weg', vertelt hij aan Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. 'Vanochtend vroeg waren er al handelaren aan het snuisteren. Het is grappig om te zien dat ze met allemaal spullen weggaan waar je zelf geen waarde in ziet.'

Een paar huizen verder staat Wilko IJtsma zijn spullen te verkopen. Naast zijn oprit zit een grote mannequin met een cowboyhoed op. 'Dat is de blikvanger' zegt hij tegen Ronald. Op zijn erf is ligt van alles: bordspelletjes, dvd's, schroefjes en moertjes.

'Maar wat is nou je pronkstuk?', vraagt Ronald aan Wilko. 'Die heb ik even uit het zicht gezet', antwoordt hij. Wilko neemt het team van Expeditie Grunnen mee naar zijn achtertuin, waar een felrode Opel Manta staat. 'Vorig jaar vroeg iedereen me tijdens de garageverkoop wat ik voor de Manta wilde hebben, maar die is niet te koop.'