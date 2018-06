Geluidsoverlast werd Winsumer autocros bijna fataal

Autocross leeft in Winsum, maar niet bij iedereen. Diverse omwonenden van de autocrossbaan hebben geklaagd over het geluid dat de auto's produceren. Daardoor ging het evenement dit jaar bijna niet door.

Dat bekent bestuurslid Jasper van den Berg van de autocross zaterdag aan de kant van de baan, tijdens de nieuwste editie van de cross.

Onbegrip

'Bij autocross hoort lawaai, maar een aantal mensen in de buurt vinden dat ze er last van hebben', aldus Van den Berg. 'Ik begrijp het niet. De autocross is vier keer per jaar, van 11.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's middags. Netto wordt er maximaal drie uur op zo'n dag gereden, de rest van de tijd wordt de baan onderhouden.'

Stekker

Van den Berg pleit ervoor dat mensen wat toleranter worden. 'Het heeft er bijna voor gezorgd dat we de stekker eruit hebben getrokken. Het is voor ons gewoon niet leuk meer. We zaten afgelopen jaar meer op het gemeentehuis dan dat we op onze baan hebben gestaan. Je wilt het toch zo goed mogelijk doen voor de rijders en het publiek.'

Energie

De race is in volle gang als Van den Berg zijn betoog houdt. Terwijl de wagens langs crossen, zegt hij dat de organisatie constant geluidsmetingen moet verrichten. 'Als een wagen te veel geluid maakt, dan moeten we ze uit competitie halen. Het vraagt gewoon heel veel energie van ons, en dat is erg jammer.'

