Rondje Groningen: Scoort Wat Aans een zomerhit met Dik Doun?

1) 'Zeg NS, pas eens aan'

Op de intercity's van de NS prijkt nog altijd Groningen Centraal in plaats van Hoofdstation Groningen. Zou Ide een lans kunnen breken voor een aanpassing?

2) 'En als je toch bezig bent, NS...'

Kan je dat bord van station Eemshaven dan roven voor het bord in Meppel? Glad ijs dit, conducteur Bram.

3) 'Groningen? Weekend in een andere wereld'

Vuistdikke advertentie van Groningen in de Volkskrant gezien? Schrijfster Simone Gerritsen is er trots op.

4) Stuntparkeerder

Gewoon bij de Albert Heijn in Winsum: deze stuntparkeerder. 'Creatief, leuk of gewoon hartstikke gevaarlijk en dus onverantwoord om dat op een volle parkeerplaats te doen!?, vraagt Winfried van Engelen zich af.

5) Het lijkt hier wel Napels!

Gea ergert zich aan het vuil op straat bij het Kattendiep in stad Groningen. Behalve Stadsbeheer en gemeente Groningen, wordt Silvio Berlusconi ook maar even op de hoogte gebracht.

6) Wordt dit de zomer van Dik Doun?

Vergeet het clipje van Batterij, waarin de heren van de Grunnegse rapformatie Wat Aans in overal wat met hun heupen wiegden. Dik Doun is weer Wat Aans zoals we ze kennen: met lekker veel sjompen om ze heen. Het tuinfeestje dat ze gaven voor de clip zag er gezellig uit. Zal 't een zomerhit worden?

7) Bauke stuit op een hindernis

Toch fijn dat het niet in een grote wielerronde gebeurt.

