Groninger Forum is populair op Dag van de Bouw

Belangstellenden stonden zaterdagochtend al vroeg voor de hekken van het Groninger Forum te wachten om een kijkje te nemen in het gebouw. Dat kan zaterdag namelijk in het kader van de Dag van de Bouw 2018.

Samen met de Ommelander Zeedijk en de aardbevingsbestendige huizen in Loppersum is het Forum voor het publiek gratis toegankelijk.

Menselijke maat

Vooral het Forum trekt veel bekijks. Er is een beveiligde route uitgezet over de eerste vier etages, die het publiek een beeld van het toekomstige Forum biedt. 'Aan de buitenkant is het misschien een massief gebouw, maar als je binnen bent zie je dat het een menselijke maat heeft en dat het heel divers is', zegt directeur Dirk Nijdam van het Forum.

Oplevering

Bezoekers kunnen zien hoever de bouwvakkers gevorderd zijn met de bouw van het Forum. Eind dit jaar moeten ze het casco opleveren en dan is er nog tot september 2019 de tijd om het af te werken en in te richten. 'Er moet nog veel gebeuren, maar we gaan er vanuit dat we de opleveringsdatum halen', besluit Nijdam.

Het Forum en de andere locaties zijn zaterdag voor publiek geopend tot 16.00 uur.

