Jeroen Veldmate laat Eredivisie schieten en kiest voor Go Ahead Eagles

De wegen van FC Emmen en Jeroen Veldmate gaan scheiden. De Groninger verkiest een tweejarig contract bij Go Ahead Eagles voor een verblijf met FC Emmen in de Eredivisie.

De interesse van de Deventenaren was er al een tijdje. Tijdens de succesvolle play-offs met FC Emmen zette de 29-jarige verdediger Go Ahead Eagles even in de wacht, maar na de promotie hakte de verdediger de knoop door.

Moeilijk

'Een moeilijke keuze, die ik echt op gevoel heb gemaakt', laat Veldmate op de website van de Eagles weten.

'Ik werd superenthousiast van het verhaal van Go Ahead Eagles, maar als er na de promotie met Emmen 15.000 mensen voor je neus staan tijdens de huldiging doet dat ook wel wat met je. Afgelopen woensdag heb ik de keuze gemaakt.'

Tevergeefs

Volgens RTV Drenthe heeft FC Emmen-directeur Ben Haverkort Veldmate ook een aanbieding gedaan om hem voor de Emmenaren te behouden, maar tevergeefs.

Veldmate komt uit de jeugdopleiding van FC Groningen, waar hij in 2007 debuteerde in de hoofdmacht. Zijn eerste stappen op het voetbalveld zette hij bij Be Quick 1887.

