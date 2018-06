Het geheim van een briljanten huwelijk? 'We hebben nooit ruzie'

Deel dit artikel:











Hendrik en Cornelia Menninga uit Appingedam vieren hun 65-jarig huwelijk

Hendrik en Cornelia Menninga uit Appingedam zijn 65 jaar getrouwd, een briljanten huwelijk dus. Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer ging daarom even bij ze op bezoek, want wat is nou precies het geheim van zolang samen zijn?

Geschreven door Marthijs Veldthuis

Er komt een hoop kijken bij zo'n briljanten huwelijk. Locoburgemeester Annalies Usmany van Appingedam kwam op bezoek en het echtpaar ontving ook felicitaties van de Commissaris van de Koning, René Paas. Zelfs van de Koning zelf. Onenigheid 'We hebben nooit ruzie', verklapt jubilaris Hendrik aan Ronald. 'We hebben wel eens onenigheid, maar dat leggen we altijd bij voordat we gaan slapen', verklapt hij het geheim van het 65-jarige huwelijk. Het team van Expeditie Grunnen kwam niet met lege handen op bezoek. Tijdens de garageverkoop in Grootegast heeft het team een Delfts Blauw beeldje op de kop getikt voor het echtpaar. 'Als dat geen liefde is!'