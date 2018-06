Gespreksverslag toont rol NAM in versterking aan

De NAM heeft wel degelijk een inhoudelijke rol in de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Dat blijkt uit het gespreksverslag van een overleg afgelopen maandag tussen het ministerie van Economische Zaken, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de NAM.

RTV Noord heeft de hand weten te leggen op het gespreksverslag van dat overleg.

Heeft, krijgt en verdient

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken zei vrijdag in gesprek met RTV Noord nog dat de NAM 'geen plek aan tafel heeft, krijgt en verdient' en dat hij dat wettelijk wil laten verankeren, zoals ook bij de schadeafhandeling is gedaan. Met andere woorden: de NAM krijgt géén vinger in de pap.

Brandbrief

De provincie en bestuurders uit de aardbevingsgemeenten hebben daar weinig vertrouwen in omdat de NAM volgens hen wel degelijk een inhoudelijke rol in de versterking heeft. De bestuurders stuurden Wiebes vrijdag daarom een brandbrief. Ze baseren zich in hun brief onder meer op het betreffende gespreksverslag.

Daarin staat: 'NAM maakt een inventarisatie en rangorde van de meest risicovolle gebouwen, zich baserend op haar risicobeeld dat ook één van de grondslagen is van het huidige versterkingsprogramma.'

Theoretisch rekenmodel

Volgens de minister gaat het slechts om een theoretisch rekenmodel van de NAM dat gebruikt wordt. Maar de bestuurders in de regio zien in dat model een inhoudelijke vinger in de pap van de NAM omdat het gasconcern daarmee de inventarisatie en rangorde van kwetsbare gebouwen moet bepalen.

Het rekenmodel is gemaakt door een partij met een groot belang in het gasdossier en dus niet onafhankelijk. Daar komt bij dat het is gebaseerd op statistieken in plaats van op de werkelijke situatie in het gebied.

Met het rekenmodel van de NAM werd twee jaar geleden nog berekend dat slechts honderd woningen versterkt moesten worden. Eind vorig jaar kwam de NAM met het model uit op maximaal 2800 woningen die versterkt moeten worden. Dit terwijl bij ongeveer 4500 inspecties tot nu toe geen woning is gevonden die niet versterkt hoeft te worden.

De angst van de regio is dat het theoretische model wel heel erg naar de NAM toe gaat rekenen.

Niet overtuigd

Wiebes wil de NAM echt uit de versterking hebben, benadrukt zijn woordvoerder op navraag nog maar eens. Maar de regionale bestuurders zijn niet overtuigd en het gespreksverslag laat zien waarom.

De regio eist dat Wiebes nog voor het gasdebat van volgende week donderdag naar Groningen komt om over de ontstane situatie te praten.

Lees ook:

- Regio stuurt brandbrief naar Wiebes: 'Draai de eenzijdige maatregelen terug'

- Wiebes verzekert dat NAM geen rol krijgt bij versterking