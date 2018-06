Roodborstjes maken dankbaar gebruik van ongebruikte politiehelm

De jonge roodborstjes hadden in de politiehelm een dankbaar onderkomen. (Foto: Politie Nederland)

Toen een Groningse agent twee maanden geleden zijn uitrusting controleerde voor een dienst als motoragent, keek hij vreemd op toen hij plotseling wat geritsel hoorde. Twee roodborstjes hadden de helm uitverkoren als nest.

Omdat de agent geen vaste motoragent is en ook ander politiewerk verricht, was zijn uitrusting al een poosje onaangeroerd gebleven. Toen het weer eens tijd was voor een motorrit, bleek zijn helm ineens bezet te zijn door een paar roodborstjes, schrijft Team Verkeer Noord-Nederland op haar Facebookpagina.

Ongestoord

Het politiekorps waakte in de weken die volgden zorgvuldig over de roodborstjes, die op hun beurt zorg droegen over zeven eitjes. De vogels lieten zich niet storen door het lawaai van sirenes, motoren en portofoons: onverstoord bleef de politiehelm wekenlang hun domein.

Uitgevlogen

De politiehelm bleek een perfecte broedplaats. Alle zeven eitjes zijn uitgekomen en vrijdag verkenden de jonge roodborstjes voor het eerst de grote wereld. Of, zoals Team Verkeer Noord-Nederland meldde: 'de roodborstjes hebben hun motoren gestart en zijn uitgevlogen'.