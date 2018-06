Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen: open dag bij het MuzeeAquarium (Foto: Marthijs Veldthuis, RTV Noord)

Het heeft even geduurd maar het MuzeeAquarium in Delfzijl is weer geopend voor bezoekers. Zaterdag werd dat gevierd met een open dag en uiteraard nam het team van Expeditie Grunnen ook een kijkje in het nieuwe museum.

Ook in Expeditie Grunnen: - De grote lenteschoonmaak bij de kerk

- Knuffelen met varkentjes

- Op pad met de bakfiets

- Alles moet weg in Grootegast

- Een Briljanten huwelijk

- Rommelmarkt voor het goede doel

- Tjeerd heeft al veel dode vissen uit de vijver gevist Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.