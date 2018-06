'Als ik al die mensen zie, word ik bijna emotioneel'

De kop is eraf: zwembad De Horsten is in handen van Musselkanaal zelf. Het zwemseizoen kan na intensieve voorbereidingen voor de Musselkanaalsters nu echt beginnen.

Zul je altijd zien: is het de hele week mooi weer, kan het zwembad nog niet open. En is het zwembad open, is het opeens bewolkt.

Het is de situatie waarmee de vrijwilligers van zwembad De Horsten het bij de Open Dag moeten doen. Het belet de Musselkanaalsters in ieder geval niet om een kijkje te komen nemen, want het zwembad wordt volop benut.

Trots

Dorpsbelangen-voorzitter Ben Schomaker ziet het allemaal vol trots aan. 'Man, als ik zie hoeveel werk er is verzet en hoeveel mensen hier nu zijn. Geweldig, ik word er bijna emotioneel van.'

Schomaker is niet de enige. Ook Eltje Toutenhoofd van de dorpscoöperatie heeft een lichte brok in de keel wanneer hij door de microfoon de vrijwilligers bedankt.

Ze proberen zwembad De Horsten door het in eigen beheer te nemen, te redden van de ondergang. De gemeente Stadskanaal worstelt met de vraag welke zwembaden open kunnen blijven en moet kiezen tussen Bad Noord in Stadskanaal, 't Vlasmeer in Onstwedde en De Horsten in Musselkanaal.

Overgangssituatie

De Musselkanaalsters hebben in elk geval twee jaar de kans gekregen om De Horsten volledig in eigen beheer te runnen. Tot die tijd is er sprake van een overgangssituatie en moet het dorp zich bewijzen.

'We moeten ons bewijzen, maar we gaan ons ook bewijzen. De Musselkanaalsters hebben laten zien erachter te staan, prachtig', zegt Schomaker. Toutenhoofd is eveneens trots, maar houdt ook een slag om de arm. 'Nu begint het echt, we hebben iedereen nu nodig en moeten het nu laten zien.'

Maar eerst genieten, tijdens deze open dag. Er is muziek, het bier vloeit uit de tap en de hamburgers worden gebakken. De Musselkanaalsters zijn weer trots op hún zwembad De Horsten.

