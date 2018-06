'Ik vind dat we terecht hebben laten zien dat GHHC op dit niveau thuishoort'

Na afloop van GHHC - Rotterdam (2-1) ontstond er een explosie van vreugde en opluchting aan de kant van de thuisploeg. De Harense hockeysters spelen ook volgend seizoen in de Hoofdklasse en dat mocht iedereen weten.

'Ik weet niet of dit resultaat achteraf gezien het hoogst haalbare was, dat is moeilijk te bepalen', blikt GHHC-coach Marc Materek terug op de broodnodige zege die zijn ploeg boekte. 'We stonden echt op het punt van degraderen, maar dat hebben we voorkomen en dat is uniek.'

Zware middag

Materek erkent dat de wedstrijd niet goed was. 'Er zat zoveel spanning op', zegt hij lachend. 'We hebben ons echt niet meer druk opgelegd dan nodig was, maar toch werd het een hele zware middag. We hebben genoeg kansen gekregen om eerder gelijk te maken en daarna de voorsprong uit te breiden. Anders win je met 3-1 of 4-1', vindt hij.

'Het was een mooie climax', vat Materek het seizoen samen. 'Daarnaast was er vandaag een fantastisch publiek en heerste er een goede sfeer.' Dat het duel tegen Rotterdam pas vlak voor tijd beslist werd, deerde hem niet. 'Het moest zo zijn, dit is een prachtige afsluiting van een mooie periode, dus ik ben super tevreden', besluit hij.

'Grootste winst'

'Het moest inderdaad van ver komen, maar dit is toch wel lekker hoor', vindt hockeyster Willemijn Bos. 'Dat we in de Hoofdklasse blijven is de grootste winst die we hebben geboekt op basis van de tweede seizoenshelft. Maar ik vind dat we terecht hebben laten zien waarom we op dit niveau horen te spelen.'

