Staande ovatie voor Groningse hartenkreet op CDA-congres Het CDA-congres. (Foto: Anne Kuik / Twitter)

Of het Groningen verder helpt, is nog even afwachten. Maar het CDA-congres in Den Bosch was zaterdag onder de indruk van de boodschap van agrarisch ondernemer Ate Kuipers uit Den Ham.

Geschreven door Goos de Boer

Onderzoeksverslaggever

Hij sprak het congres toe en deed daarbij een dringend beroep op zijn partijgenoten om Groningen te steunen in de strijd tegen de gaswinning en alle ellende daar omheen. Kuipers wees onder meer op de ontstane situatie na het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Onder de indruk Zijn gloedvolle betoog over de problemen rond de gaswinning in Groningen leverde hem een staande ovatie op. 'De partijleiding, de ministers en het hele congres waren diep onder de indruk van mijn verhaal.' De vraag is of dat ook leidt tot een koerswijziging van het kabinet, waar het CDA deel van uitmaakt. 'Uiteraard eerst zien en dan geloven. Al die mooie woorden en toezeggingen hebben wij in Groningen al zo vaak gehoord. Nu daden en snel actie heb ik het congres voorgehouden.'