Knoalster afvalverwerkingsbedrijf getroffen door brand

Afvalverwerkingsbedrijf Over Milieu aan de Industriestraat in Stadskanaal is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door brand. Er moesten meerdere brandweerwagens aan te pas komen om het vuur te doven.

De brand woedde in een grote bult stro en hooi. Hierdoor kwam er veel rook vrij. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een paar jaar geleden was er ook al een brand bij Over Milieu. De bluswerkzaamheden duurden destijds enkele dagen.