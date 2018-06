Deel dit artikel:











Nachtelijke klus voor politie: kalveren besluiten de hort op te gaan De elf ontsnapte kalveren ingesloten door politielint. (Foto: Politie Aa en Hunze / Twitter)

De politie van AA en Hunze heeft er maar druk mee: loslopend vee. Nadat donderdag in Zuidlaren tachtig schapen ontsnapten, was het in de nacht van zaterdag op zondag de beurt aan elf kalveren die de hort op gingen bij Gieterveen.

Nadat ze door de politie waren ingesloten met behulp van politielint, werd de eigenaar van de kalveren gealarmeerd. Die heeft ze vervolgens opgehaald.