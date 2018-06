Groninger Bodem Beweging reist naar Den Haag (update)

In de Tweede Kamer vindt donderdag een debat plaats over het gaswinningsbesluit van minister Wiebes van Economische Zaken. Een moment dat de Groninger Bodem Beweging (GBB) graag aangrijpt om haar woede kenbaar te maken.

De GBB regelt daarom bussen voor vervoer naar Den Haag en weer terug. Daarmee willen zij mensen stimuleren om 'massaal' naar het debat te komen, dat om 14.45 uur begint.

'Net nu het vertrouwen met het gasbesluit weer voorzichtig herstellende leek, heeft het deze week een flinke knauw opgelopen', verklaart de GBB haar actie.

Flinke knauw

Het debat zal onder meer gaan over het stopzetten van de versterking van 1581 woningen, een nieuwe hoofdrol voor de NAM bij de versterkingsoperatie en het vertrek van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen afgelopen week.

Geen plan

GBB-voorzitter Jelle van der Knoop hoopt voor donderdag in ieder geval twee bussen vol te krijgen. 'Als we dit niet doen, dan laat je het lopen. We moeten gewoon laten zien dat we het hier niet bij laten.' Een concrete invulling voor de dag is er niet. 'Het belangrijkste is dat je daar met een volle tribune zit', zegt Van der Knoop.

Opstapplaatsen

De voorlopige opstapplaatsen zijn om 11:00 uur bij het kantoor van de GBB aan de Stationslaan 8 in Loppersum, om 11:25 uur bij P+R Kardinge en om 11:45 uur bij P+R Hoogkerk.

De GBB benadrukt dat het onduidelijk is hoe lang het debat gaat duren, maar dat de laatste bus uiterlijk om 21:00 uur weer terug naar Groningen gaat.

In diverse gemeenten worden de bussen door de colleges geregeld. Ook vanuit Midden-Groningen en Eemsmond zullen er bussen vertrekken.

