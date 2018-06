Achtervolging winkeldief eindigt met plons in het water

Een 43-jarige man heeft er zaterdag na een diefstal in Groningen alles aan gedaan om de politie te ontvluchten. Winkelpersoneel betrapte hem op heterdaad, maar de dief ging er vandoor. Dat avontuur eindigde in het Van Starkenborghkanaal.

De diefstal vond plaats in een supermarkt aan de Oosterhamriklaan in de stad. Daar zag één van de medewerkers op de beveiligingscamera's dat de man een fles wijn verstopte en zonder te betalen langs de kassa liep.

Verhaal halen

'Toen dat gebeurde ging ik met nog drie collega's verhaal halen', blikt de 21-jarige supermarktmedewerker Twan een dag later terug. 'Eigenlijk wilden we alleen maar de fles wijn terug en hem een winkelverbod opleggen. Maar die man had een flink postuur, dus we hadden al zo'n vermoeden dat dit niet heel eenvoudig zou gaan.'

Achtervolging

Twan kreeg gelijk, want de dief pakte zijn fiets en ging er vandoor. Mét de fles wijn. 'Hij wilde koste wat kost weg', vertelt hij. 'Toen ik een foto van hem wilde maken voor de politie, kreeg ik een blik bier naar mijn hoofd geslingerd. Daardoor wilde ik het er niet bij laten zitten en heb ik met een andere collega de achtervolging ingezet met het bestelbusje van onze supermarkt.'

Ondertussen was ook de politie ingeseind, maar de dief was inmiddels gevlucht naar een bedrijventerrein aan de andere kant van de ringweg. 'Daar zagen we dat hij zich verstopte tussen een aantal pallets. Toen de politie ter plaatse was gekomen, sprong hij over een hek',

Politiehond

De politie bevestigt het verhaal van Twan. 'Ook pepperspray hield de dief niet tegen', zegt een politiewoordvoerster.

Om de man in te rekenen werd ook de hulp van een politiehond ingeschakeld. 'Maar voordat die de man wilde bijten, sprong hij in het Van Starkenborghkanaal. Aan de andere kant van het kanaal werd de man aan de Winsumerweg alsnog ingerekend', aldus de politiewoordvoerster.