Esmé Stollenga maakt nieuwe start

Schaatsster Esmé Stollenga gaat volgend seizoen voor Team Frysk rijden. Ze kwam de laatste jaren uit voor gewest Groningen/Drenthe. De sprintster uit Garmerwolde kampte in die jaren met veel fysiek ongemak.

Stollenga kwam het afgelopen seizoen nauwelijks in actie omdat ze revalideerde van een rugoperatie. Een schroef die bij een eerdere ingreep was geplaatst, was afgebroken. Pas in februari reed ze weer een wedstrijd.

Bij Team Frysk wordt ze ploeggenoot van onder anderen Aveline Hylkema uit Zuidwolde en Floor van den Brandt.

