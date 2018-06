Deel dit artikel:











Bouw nieuwe woning Arjen Robben start na de zomer Bouwbedrijf Moedt zal de bouw van Robbens nieuwe woning in goede banen gaan leiden. (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

De bouw van het nieuwe huis van Arjen Robben start na de zomervakantie. Het bouwterrein aan de verlengde Hereweg in de Stad Groningen is inmiddels afgesloten met hekken en er is een aannemer gekozen die het pand gaat bouwen.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

De keuze is gevallen op bouwbedrijf Moedt uit Sappemeer, zo is te lezen op het metersgrote bord dat sinds deze week op de bouwkavel is neergezet. Robben kocht de kavel van ruim 3500 vierkante meter - compleet met een villa uit de jaren zeventig - vier jaar geleden voor een bedrag zo'n 1,1 miljoen euro van onroerend goed-exploitant Harm Roggen. Robben liet die villa vervolgens slopen. Groningse details De geboren en getogen Bedumer liet vervolgens een huis ontwerpen door de eveneens uit Bedum afkomstige architect Niels Feddema. Die omschrijft de nieuwe woning van de Bayern München-aanvaller als een 'statige, klassieke villa met Groningse details'. De verwachting is dat de bouw in september van start gaat. Lees ook: - Dit is het nieuwe Groningse huis van Arjen Robben