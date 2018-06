Nijboer: 'Het is een schande, Wiebes moet opheldering geven'

Het Groninger Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA is niet te spreken over minister Wiebes. Uit een gespreksverslag dat RTV Noord boven tafel kreeg, blijkt namelijk dat de NAM nog wel degelijk meepraat over de versterkingsoperatie.

En dat terwijl minister Wiebes van Economische Zaken heeft beloofd dat dit niet zou gebeuren. Daarom wil Nijboer Wiebes op het matje roepen.

Recht op waarheid

'Het is schandelijk', reageert Nijboer. 'Wiebes zei vrijdag nog dat de NAM niets meer met de versterking te maken had, er niets meer mee te maken heeft en er ook niets mee te maken krijgt. Nu blijkt dat wel zo te zijn. Groningers hebben gewoon recht op de waarheid.'

Een schande

Het Kamerlid eist opheldering. 'We hebben met de dividendmemo's gezien dat hij niet de waarheid sprak, en nu is dat weer zo. De NAM heeft zo veel schade aangericht in Groningen. Die zou eruit, en nu blijken ze zich te bemoeien met welke gebouwen er nog versterkt moeten worden. Het is een schande. De minister moet volgende week echt opheldering geven.'

We hebben niets meer aan alleen Wiebes' komst, handjes schudden en kopjes koffie Henk Nijboer - Tweede Kamerlid (PvdA)

Beloftes nakomen

Nijboer vervolgt: 'Ik wil weten of dit gespreksverslag juist is en of de minister heeft gelogen. En het is zeer ernstig als een minister dat doet. Dan zit-ie wat mij betreft ook in zwaar weer. Ik wil dat de bewoners van de gebouwen die versterkt zouden worden, bijvoorbeeld in Overschild waar ik gisteren nog was, zekerheid krijgen en dat beloftes worden nagekomen.'

Dat moet volgens het Tweede Kamerlid met de juiste houding gebeuren. 'Niet dat Groningen nou eindelijk zijn zin heeft gekregen. Het is namelijk geen gunst; het is het minste wat Den Haag kan doen. Daar hebben we donderdag ook een debat over.'

Hoop teruggeven

Over dat debat gesproken: 'Ik vind het goed dat de regio ervoor pleit dat Wiebes voor dat debat nog naar Groningen komt. Maar we hebben natuurlijk niets meer aan alleen zijn komst, handjes schudden en kopjes koffie. Hij moet nu gewoon zijn beloftes nakomen, hij moet achter Groningen gaan staan en mensen het beetje vertrouwen dat ze hadden weer teruggeven.'

'Dat moet hij doen door achter burgemeesters, inwoners en het gasberaad te gaan staan. Daar is heel veel voor nodig, en een hele andere houding dan het dedain dat er nu uit Den Haag komt', besluit Nijboer.

