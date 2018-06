Op klompen meedoen aan de Samenloop voor Hoop

Meer dan 1.200 lopers doen dit weekend mee aan de Samenloop voor Hoop, een 24-uurs wandelestafette in Blauwestad om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Dennis Drenth doet dat op een wel heel bijzondere manier. Hij is een heuse verschijning: een hoedje op, een fluoriserend overhemd onder een paars shirt en als klap op de vuurpijl gele rubberen klompen.

'Ter ere van mijn vader'

'Mijn vader heeft kanker, daarom loop ik mee en omdat mijn vader ook altijd deze klompen aan heeft, heb ik ze nu ook aangetrokken', vertelt hij Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers.

Albers loopt een stukje met Drenth op: 'Eigenlijk is het een estafetteloop, maar ik ga hem helemaal lopen. De volle 24 uur.' Wanneer Albers vraagt of zijn vader ook trots is, zegt hij: 'Dat moet je toch echt aan hem zelf vragen, maar daar staat ie al.'

'Geen klompen aan vandaag'

'Tuurlijk ben ik trots', zegt Vader Fré Drenth, ook hij doet mee aan de loop. Fré heeft zelf geen klompen aan vandaag: 'Dat mocht niet van mijn vrouw, ik moest er vandaag wel netjes bijlopen.'

Na een paar minuten kletsen wil de jongste Drenth weer verder: 'Ik ga weer door', zegt hij.

Startschot

Zaterdag om 15:00 was het startschot van de loop en zondag om dezelfde tijd komt de loop tot zijn eind.