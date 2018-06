Het DUO-gebouw: een wereld van verschil tussen toen en nu

Het DUO-gebouw aan de Kempkensberg in Groningen blijft een blikvanger. Sinds 2011 domineert het gebouw, waarin Dienst Uitvoering Onderwijs is ondergebracht, de skyline van de stad. Maar ook ver daarbuiten is het gebouw spraakmakend.

In de kleurenbijlage van Het Financieele Dagblad (FD) staat dit weekend een special over 'Kantoortuinen'. Daarin staat ook het DUO-gebouw, een ontwerp van architect Ben van Berkel van UNStudio, centraal.

Luchtafzuiging

Van Berkel claimt dat hij het ziekteverzuim in bij DUO met twintig procent heeft teruggebracht door innovatieve luchtafzuiging. 'Door de lucht verticaal in het gebouw af te zuigen heb je het gevoel dat je buiten bent', vertelt Van Berkel in het FD.

Verschil

Ook voor de buitenstaanders is het nieuwe gebouw een heel verschil met de oude kantoren die de Kempkensberg sierden. Kent u ze nog? We duiken nog even kort in het archief van het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) met beelden van H.M. Enter uit 1981, toen de vierde kantoortoren net klaar was.

