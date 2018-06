Verkeerscontrole: boetes voor rijden zonder gordel en geldig rijbewijs

De politie hield zaterdag op de N386 bij Tynaarlo een verkeerscontrole. Daarbij zijn verschillende automobilisten op de bon geslingerd.

De meeste overtredingen werden gemaakt door mensen met een aanhanger achter de auto. Zo was de verlichting in enkele gevallen niet op orde, de lading te zwaar of het remsysteem niet goed verbonden met de auto.

Daarnaast hadden verschillende automobilisten geen gordel om, reden ze zonder geldig rijbewijs of apk en miste een auto een buitenspiegel.