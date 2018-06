Nieuwe directeur DelfSail 2022: 'Het begon toch weer te kriebelen'

Jeanette Blijdorp uit Slochteren is de nieuwe directeur van DelfSail 2022. Ze is al bekend met het organiseren van dit grote schepenevenement. Ze is betrokken geweest bij een aantal vorige edities.

In 2009 nam ze na twintig jaar afscheid van DelfSail. Jeanette Blijdorp was toe aan een nieuwe uitdaging: 'Ik had toen het gevoel, dit is het maximaal haalbare dat je kunt doen in Delfzijl. Zowel qua bezoekers als aantal schepen.'

Blijdorp, die een groot netwerk heeft opgebouwd met Tall-ship eigenaren, besloot daarna aan de slag te gaan voor de Sails van Den Helder (2013 en 2017) en Amsterdam (2015). 'Dat was fantastisch om te doen', vertelt Blijdorp. Ze kon haar stempel op die evemenenten drukken door schepen te regelen die Amsterdam of Den Helder nog nooit eerder hadden aangedaan.

Sail-in

In Den Helder was het niet mogelijk om een sail-in te organiseren vanwege de harde stromingen rondom de haven. Toch bedacht Blijdorp daar iets op. Ze organiseerde een pre-sail op Texel: 'In de gouden eeuw lagen de schepen ook allemaal voor anker, op de rede voor de haven van Texel. Ik dacht: dat kan nu ook wel.'

Blijdorp wilde hier toch het gevoel van een sail-in mee creëren: 'Iedereen was enthousiast.'

Op het oude nest

Jeanette Blijdorp gaat voor DelfSail 2022 weer aan de slag met de sponsoring, PR en de schepenwerving. 'Het begon toch weer te kriebelen en het is fijn dicht bij huis. Het is altijd mooi om dit prachtige evenement met zoveel mensen neer te zetten.'

Al iets verklappen?

'Ja, ik heb wel wat Tall-ships op het lijstje staan waarvan ik graag wil dat ze komen. Maar daar ga ik nog niks over zeggen. Het is nu ook te vroeg om daar iets over te zeggen', zegt Blijdorp lachend. Ze laat weten dat het lobbyen al is begonnen omdat het wel vier jaar kost om schepen te regelen. De schepen maken hun planning ruim van tevoren.

Blijdorp wil wel alvast wel verklappen dat ze gaat proberen om schepen te regelen die nog niet eerder in Delfzijl zijn geweest.

Daarnaast hoopt Delfzijl ook een wedstrijdhaven te worden voor internationale Tall Ships Races.